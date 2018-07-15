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Tour de France-2018. Дев'ятий етап виграв німець Дегенкольб

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Джон Дегенкольб переміг на дев'ятому етапі Tour de France-2018
Джон Дегенкольб переміг на дев'ятому етапі Tour de France-2018

Німець Джон Дегенкольб з команди Trek-Segafredo став переможцем дуже драматичного дев'ятого етапу багатоденної велогонки Tour de France-2018.

Останні кілометри за перемогу боролося лише три людини: Джон Дегенкольб, Ів Лампарт з Quick-Step Floors і Грег ван Авермат з BMC, проте найсильнішим на фініші виявився саме Дегенкольб.

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Німець подолав 156,5 км етапу за 3 години 24 хвилини 26 секунд, другим став бельгієць Грег ван Авермат (BMC), замкнув трійку кращих інший представник Бельгії Ів Лампарт (Quick - Step Floors).

У генеральній класифікації ван Авермат зберіг лідерство, його відрив від британця Герайнта Томаса (Sky) збільшився до 43 секунд. На третю сходинку піднявся бельгієць Філіп Жильбер (Quick - Step Floors, +44 секунди).

У понеділок, 16 липня, на "Великий петлі" день відпочинку. Гонка продовжиться 17 липня (158,5км).

Теги: Новини спорту велоспорт
Джерело: 24 Канал
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