Tour de France-2018. Фінальний етап змагань виграв Крістофф, у загальному заліку переміг Томас

29 липня відбувся останній етап велобагатоденки Tour de France-2018, у якому гонщики фінішували на Єлисейських полях.

Перемогу у фінальному етапі здобув гонщик UAE-Team Emirates Александр Крістофф. Другим став німець Джон Дегенкольб (Trek-Segafredo), третім – француз Арно Демар (Groupama-FDJ). Перші 70 учасників фінішували з однаковим часом.

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Перемогу в загальному заліку здобув британець Герейнт Томас (Sky), другим став голландець Том Дюмулен (Sunweb), третім – Крістофер Фрум (Sky).

Варто зазначити, що Фрум в шостий раз потрапив на подіум "Тура". Тільки на одному Tour de France, на якому гонщик брав участь, він не зміг зайняти призове місце в підсумковому заліку – в 2014 році Фрум зійшов з гонки після 5 етапу.

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