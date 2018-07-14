Tour de France-2018. Груневеген виграв другий поспіль етап зі спринтерським фінішем
14 липня відбувся 8 етап "Великої петлі". Учасники здолали 181 км рівнинного етапу між Дреу і Ам'єном. Справа знову дійшла до масового спринту, в якому другу перемогу поспіль здобув Ділан Груневеген.
25-річний спортсмен подолавши маршрут в 181 км за 4 години 23 хвилини і 36 секунд. Другий результат у Андре Грайпеля з Lotto Soudal, третій - у Фернандо Гавірії з Quick-Step Floors.
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Зазначимо, що ця перемога стала вже другою поспіль і третьою в кар'єрі для голландця на етапах "Великої петлі".
Лідером загального заліку все ще залишається бельгієць Грег ван Авермат з BMC.
Джерело: 24 Канал
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