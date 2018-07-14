Tour de France-2018. Груневеген виграв другий поспіль етап зі спринтерським фінішем

14 липня відбувся 8 етап "Великої петлі". Учасники здолали 181 км рівнинного етапу між Дреу і Ам'єном. Справа знову дійшла до масового спринту, в якому другу перемогу поспіль здобув Ділан Груневеген.

25-річний спортсмен подолавши маршрут в 181 км за 4 години 23 хвилини і 36 секунд. Другий результат у Андре Грайпеля з Lotto Soudal, третій - у Фернандо Гавірії з Quick-Step Floors.

Читайте також: Tour de France-2018: розклад і результати всіх етапів

Зазначимо, що ця перемога стала вже другою поспіль і третьою в кар'єрі для голландця на етапах "Великої петлі".

Лідером загального заліку все ще залишається бельгієць Грег ван Авермат з BMC.