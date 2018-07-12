Tour de France-2018. Мартін виграв шостий горний етап

Шостий етап Tour de France-2018 ознаменувався першим гірським фінішем – на Мур де Бретань (2,2 км, середній градієнт – 6,9%).

Перемогу на етапі здобув ірландець Ден Мартін з UAE Emirates. Він у впертій боротьбі випередив П'єра Латура.

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Лідером генерального заліку залишається Грег ван Авермат. Після шостого етапу найближчим переслідувачем бельгійця став Герейнт Томас з Sky. У хвилині від жовтої майки знаходяться 11 гонщиків, включаючи Алехандро Вальверде і Річі Порта.

На сьомому етапі учасників Tour de France-2018 чекає 230-кілометровий етап з однієї горою четвертої категорії і фінішним 500-метровим відрізком із середнім градієнтом в 3%, що робить фаворитом етапу спринтерів широкого профілю.