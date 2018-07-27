Tour de France-2018. Останній гірський етап виграв Рогліч

27 липня відбувся 19 етап багатоденної велогонки Tour de France-2018. Гонщики проїхали 200,5 км гірським маршрутом Лурд – Ларенс.

Першим до фінішу прийшов словак Прімож Рогліч з команди Team Lotto NL-Jumbo. Жовту майку лідера ж продовжує утримувати представник Британії і Sky Герайнт Томас.

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Також володар жовтої майки Герайнт Томас перетнув фінішну лінію другим і забрав 6 секунд боніфікації. У загальному заліку перевага британця досягло 2 хвилин і 5 секунд, що дає привід з 90-відсотковою впевненістю говорити про те, що Томас приїде в Париж в лідерському вбранні.

Зазначимо, що відбулися зміни серед лідерів генеральної класифікації. Крістофер Фрум (Велика Британія, Sky) перемістився з 3-го на 4-е місце.

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