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Tour de France-2018: розклад і результати всіх етапів

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Tour de France-2018
Tour de France-2018

Через чемпіонат світу з футболу Tour de France цьогоріч стартував з невеликим запізненням.

Tour de France-2018 – це 105-е видання найбільшої велогонки світу, яка проходить з 7-го по 29 липня 2018 року на території декількох європейських країн.

Старт відбувся в Нуармутьє-ан-л'Іль, а фінішує гонка на Єлисейських Полях у Парижі. На старт гонки вийшли 22 команди, 18 з яких - команди світового туру, а інші чотири мають проконтинентальної ліцензії. У заявці від кожної команди, згідно з правилами, зареєстровано по вісім велогонщиків, загальна кількість учасників - 176. Найбільше представництво в пелотоні буде у Франції - 35 гонщиків.

До вашої уваги розклад і результати усіх етапів престижної багатоденки Tour de France-2018:

07.07 Субота. Етап 1: Нуармутье-ан-л'Іль – Фонтене-ле-Конт, 201 км

Переможець: Фернандо Гавірія (Колумбія, Quick-Step Floors) – 4.23,32

08.07 Неділя. Етап 2: Муійрон-Сен-Жермен – Ла-Рош-сюр-Йон, 182,5 км

Переможець: Петер Саган (Словаччина, BORA - hansgrohe) – 4.06,37

09.07 Понеділок. Етап 3: Шоле – Шоле (TTT), 35,5 км

Переможець: BMC – 38,46

10.07 Вівторок. Етап 4: Ла Біль – Сарзо, 195 км

Переможець: Фернандо Гавірія (Колумбія, Quick-Step Floors)

11.07 Середа. Етап 5: Лор'ян – Кемпер, 204,5 км

12.07 Четвер. Етап 6: Брест – Мюр-де-Бретань, 181 км

13.07 П'ятниця. Етап 7: Фужер – Шартр, 231 км

14.07 Субота. Етап 8: Дре – Ам'єн, 181 км

15.07 Неділя. Етап 9: Аррас – Рубе, 156,5 км

16.07 Понеділок. День відпочинку

17.07 Вівторок. Етап 10: Ансі – Ле Гран-Борнан, 158,5 км

18.07 Середа. Етап 11: Альбервиль – Ла Розьєр, 108,5 км

19.07 Четвер. Етап 12: Бур-Сен-Моріс – Альп д'Юез, 175,5 км

20.07 П'ятниця. Етап 13: Ле-Бур-д'Уазан - Валанс, 169,5 км

21.07 Субота. Етап 14: Сен-Поль-Труа-Шато – Манд, 188 км

22.07 Неділя. Етап 15: Мійо – Каркасон, 181,5 км

23.07 Понеділок. День відпочинку

24.07 Вівторок. Етап 16: Каркасон – Баньєр-де-Люшон, 218 км

25.07 Середа. Етап 17: Баньєр-де-Люшон – Сен-Ларі-Сулан, 65 км

26.07 Четвер. Етап 18: Три-сюр-Баїз – По, 171 км

27.07 П'ятниця. Етап 19: Лурд – Ларйонс, 200,5 км

28.07 Субота. Етап 20: Сен-Пе-сюр-Нівель – Еспелетт (ITT), 31 км

29.07 Неділя. Етап 21: Уй – Париж, Єлисейські Поля, 116 км

У цьому році Tour de France складається з:

- 8 рівнинних етапів
- 6 гірських етапів
- 5 етапів з горбистим рельєфом
- 2 гонок з роздільним стартом (командної та індивідуальної)
- 2 днів відпочинку

Профіль траси Tour de France-2018:

Топ-10 загального заліку після чотирьох етапів:

Теги: Новини спорту велоспорт
Джерело: 24 канал
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