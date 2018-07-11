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Tour de France-2018. Саган виграв п'ятий етап

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Петер Саган переміг на 5 етапі Tour de France-2018
Петер Саган переміг на 5 етапі Tour de France-2018

На велобагатоденці Tour de France-2018 відбувся 5 етап. Словацькому велогонщику Петеру Сагану вдалося виграти.

Чинний чемпіон світу першим перетнув лінію фінішу в Кемпер, регіон Бретань. Дистанцію в 204,5 км Саган подолав за 4 години 48 хвилин 06 секунд.

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На другій половині етапу пелотону належало подолати відразу 5 категорійних підйомів (два 4-ї категорії та три 3-ї). Фінішувати гонщикам також належало у горку. Така розв'язка підходила спринтерам широкого профілю та майстрам гірських ривків, пише Xsport.

Саган подолав усі гори в перших рядах, а на фініші зайняв дуже грамотну позицію. Словак всидів на колесі у лідера загального заліку Грега ван Авермата (BMC), атакувавши бельгійця з-за спини. На ривок Петера спробував відповісти італійський спринтер Соні Колбреллі (Bahrain-Merida), але обігнати його не зміг. Саган здобув свою другу перемогу на нинішньому Турі і 10-у в кар'єрі на "Великій Петлі". Колбреллі став другим, трійку же замкнув Філіп Жильбер (QuickStep Floor).

 

Теги: Новини спорту велоспорт
Джерело: 24 Канал
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