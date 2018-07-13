Tour de France-2018. Сьомий етап виграв Груневеген, Авермат зберігає лідерство
13 липня відбувся сьомий етап "Великої петлі". Гонщики здолали 231 км рівнинного етапу між Фужером і Шартром.
Перемогу одержав нідерландець Ділан Груневеген, котрий фінішним ривком переміг "зубрів" Фернандо Гавірію та Петера Сагана.
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У загальному заліку лідерство тримає Грег ван Авермат, але три гонщики програють йому менше 10 секунд.
Нагадаємо, восьмий етап пройде за маршрутом Дре - Ам'єн 14 липня, гонщики подолають 181 км.
Джерело: 24 Канал
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