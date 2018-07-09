Товариський матч: "Динамо" мінімально здолало румунський клуб

Київське "Динамо" переграло румунський клуб "Ботошані" (1:0) у контрольному поєдинку в рамках підготовки "біло-синіх" до нового сезону.

Єдиний гол за "Динамо" забив дебютант команди Артем Лєднєв на 4 хвилині матчу.

Однак, румуни на 62 хвилині могли рівняти рахунок – Міхай Роман не реалізував пенальті у ворота киян.

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Тренувальний збір динамівців в Австрії триватиме по 14 липня. Команда планує провести ще дві зустрічі. 13 липня київський клуб зіграє контрольний матч, однак, суперник ще не визначився. А 14 липня у Шваці "Динамо" зіграє з чеською "Вікторією".

"Динамо" – "Ботошані" 1:0

Гол: Лєднєв, 4

"Динамо": Рудько, Михайличенко, Гуйє, Алібеков, Морозюк, Андрієвський, Сидорчук, Лєднєв, Смирний, Шапаренко, Дегтярьов