Той, хто каже, що знає, як швидко закінчити війну на Донбасі, бреше або лукавить, – Вакарчук

Музикант, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук висловив переконання, що на сьогодні Україна не має можливості швидко закінчити війну на Донбасі. А той політик, який стверджує протилежне, "або бреше, або лукавить".

Про це Вакарчук написав на сайті "Української правди".

"Той український політик, кандидат у президенти або громадський діяч, який заявляє, що знає, як швидко закінчити війну на сході України, або бреше, або лукавить", – наголосив музикант.

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Він також висловив думку, що єдиним способом зупинити війну на Донбасі сьогодні є визнати свій програш, а значить, втратити частину незалежності.

"Велика частина політичної еліти Росії не визнає самого факту існування України, як повноцінної незалежної суверенної держави. Україну ніколи не залишать у спокої!", – зазначив Вакарчук.

Музикант наголосив на тому, що єдиний спосіб для України вижити – це стати сильними.

Ми не можемо зупинити війну сьогодні, але ми можемо створити умови, за яких продовжувати війну проти нас буде безглуздо. Можемо звести агресію з боку ворога до мінімуму. Сильна, боєздатна армія, готова до будь-якого розвитку подій у будь-який момент часу. Стабільне економічне зростання. Висока продуктивність праці і привабливий інвестиційний клімат. І, головне, чіткі, зрозумілі, передбачувані правила, які будуть однакові для всіх. І для домогосподарки, і для президента,

– пояснив Вакарчук.

До слова, у червні Святослав Вакарчук укотре прокоментував чутки про можливу його участь у виборах президента у 2019 році. Так, музикант заявив, що жодній його відповіді все одно не повірять.