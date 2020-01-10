Традиція тривалістю у понад 30 років: як вертеп вітає односельців з Різдвом
Українці продовжують святкувати Різдво Христове. У селі Спас на Коломийщині різдвяний вертеп ходить вулицями та колядує аж до Старого Нового року. Цій традиції вже понад тридцять років.
Вперше про цей вертеп почули ще тридцять років тому. І від того часу незмінними залишилися головні герої, їхні ролі та костюми.
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Цар Ірод, три мудреці та янгол, який сповіщає про народження Ісуса Христа – ці герої вертепу продовжують вітати українців з різдвяними святами.
Торговець у вертепі
Залучили близько двадцяти людей – це актори та музиканти, які пишуть всі ролі самостійно. Кажуть, у свої виступи кожного року додають щось нове та цікаве.
Готувалися ми два місяці. Переважно, нас заохочувала патріотична коляда, патріотична пісня. За короткий строк пошили костюми самі צ це не наймали нікого. Як могли, так пошили,
– пояснив актор, який грав Янгола.
У вертепі також є і негативні герої, але з добрими намірами. "Прототип це є Ангел. Чорт, він ролей немає. Ірода, що той захотів сина Божого знищити, забирає у пекло", – розповів актор, який грав Чорта.
Український вертеп
Різдвяний вертеп вже пройшов понад 20 кілометрів. Свій вертеп актори показали востаннє й передали ініціативу молодому поколінню.
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