Традиційна проблема – фальстарт кампанії, – голова КВУ про вибори у Харкові

У Харкові 31 жовтня обиратимуть нового мера, тож наразі там у розпалі виборчий процес. Однак традиційною проблемою при цьому є фальстарт кампанії.

Про це розповів голова Комітету виборців України Олексій Кошель в ефірі 24 каналу. Він зауважив, що КВУ проводить спостереження не лише в Харкові, а й у 2 інших округах – на Черкащині й Херсонщині.

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Кампанія триває вже кілька місяців

За словами Кошеля, насправді й у Харкові, й у 2 мажоритарних округах виборча кампанія триває вже кілька місяців. Мовиться про використання реклами, спецвипусків газет та роздачу агітаційних матеріалів.

Кошель зауважив, що це не є порушенням чинного законодавства, однак створює нерівні можливості для кандидатів. Зважаючи на це, проблему треба розв'язувати на законодавчому рівні.

Поки що давати характеристику достатньо складно, адже ми можемо оцінювати лише передвиборчий процес, оскільки зараз триває реєстрація кандидатів. Традиційна проблема – фальстарт кампанії,

– заявив голова КВУ.

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