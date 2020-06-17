У Білій Церкві, що на Київщині, від удару струмом загинув 12-річний хлопчик. Трагедія сталась на залізничному вокзалі. Дитина залізла на дах поїда, і майже одразу її вдарило струмом.

Як повідомляє пресслужба ДСНС України, 16 червня о 14:45 надійшло повідомлення, що на місцевому залізничному вокзалі дитина вилізла на вагон поїзда, після чого її одразу вдарило струмом.

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Прибулі на місце рятувальники знайшли лише обгоріле тіло хлопчика, на якому лежали дроти під напругою.

Щоб дістати загиблу дитину з даху вагона поїзда, рятувальникам довелось вимкнути лінію електропередач. Після цього працівники ДСНС за допомогою рятувальної мотузки зняли тіло загиблого з товарного вагону.

Щодо інформації про загиблого, відомо тільки, що від удару струмом загинув хлопець 2008 року народження.

Трагедія у Білій Церкві

Нагадаємо, що напередодні 39-річний мешканець Білої Церкви викинув 5-річного пасинка з вікна першого поверху. З'ясувалося, що співмешканці протягом дня вживали алкоголь у квартирі. Згодом між чоловіком та дружиною виникла сварка через виховання її маленьких дітей. П'ятирічний хлопчик "заважав" вітчиму дивитися фільм, через що той викинув його з вікна першого поверху.

Травмовану дитину біля під'їзду побачили перехожі, які викликали швидку й поліцію на місце події. Відомо, що хлопчик перебуває в реанімації. Натомість винного чоловіка вже затримала поліція.