Я сам падав 3 рази, – батько курсанта, який вижив біля Чугуєва, розповів вражаючу історію
Під час катастрофи літака Ан-26 біля Чугуєва вижив лише 1 курсант – В'ячеслав Золочевський. Його батько Віталій Золочевський – також льотчик. Він зізнався, що неодноразово потрапляв у надзвичайну подію, з якої йому так само вдавалось рятуватись.
Віталій Золочевський розповів виданню "Сегодня", що пережив 3 падіння літаків, на яких здійснював політ.
Цікаво Що відомо про стан курсанта, який вижив після авіакатастрофи біля Чугуєва
Віталій Золочевський заявив, що такі події – точно не збіг обставин.
Я падав 3 рази. Те, що син вижив, говорить про те, що він син свого батька,
– сказав батько курсанта.
Чоловік розповів, що вже говорив з сином. Курсант розповів, що насправді не вистрибнув з літака, як писали у ЗМІ. В'ячеслава Золочевського просто "викинуло" з літака.
"Я сьогодні був у сина. У нього дійсно немає переломів, одні лише забої", – додав Віталій Золочевський.
Як курсанту вдалось вижити: коротко
- Голова Харківської ОДА Олексій Кучер розповів, що хлопцю вдалося вижити під час авіакатастрофи, адже той перебував у певній "капсулі" з фюзеляжу. Курсанта прикрила частина літака. Це й стало причиною, чому вогонь не дістався до нього, повідомило видання Укрінформ.
- Начальник військово-медичного клінічного центру Північного регіону Едуард Хорошун зазначив, що у Золочевського позитивна динаміка. Температури немає, показники в нормі.
- З курсантом працюють травматолог, хірург, нейрохірург, терапевт, психіатр, психолог.
Трагедія біля Чугуєва: головне
- Приблизно о 20:50 25 вересня 2020 року за 2 кілометри від військового аеропорту в Чугуєві трапилась авіакатастрофа.
- Літак АН-26, що належить ЗСУ, розбився та згорів. Внаслідок трагедії загинули 25 людей, 2 пережили авіакатастрофу. Згодом стало відомо, що один з них помер у лікарні.
- Як відомо, на борту було 27 людей: 7 військових льотчиків і 20 курсантів Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба.
- За попередніми даними, причиною катастрофи могла бути відмова одного із двигунів літака.