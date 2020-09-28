Під час катастрофи літака Ан-26 біля Чугуєва вижив лише 1 курсант – В'ячеслав Золочевський. Його батько Віталій Золочевський – також льотчик. Він зізнався, що неодноразово потрапляв у надзвичайну подію, з якої йому так само вдавалось рятуватись.

Віталій Золочевський розповів виданню "Сегодня", що пережив 3 падіння літаків, на яких здійснював політ.

Цікаво Що відомо про стан курсанта, який вижив після авіакатастрофи біля Чугуєва

Віталій Золочевський заявив, що такі події – точно не збіг обставин.

Я падав 3 рази. Те, що син вижив, говорить про те, що він син свого батька,

– сказав батько курсанта.

Чоловік розповів, що вже говорив з сином. Курсант розповів, що насправді не вистрибнув з літака, як писали у ЗМІ. В'ячеслава Золочевського просто "викинуло" з літака.

"Я сьогодні був у сина. У нього дійсно немає переломів, одні лише забої", – додав Віталій Золочевський.

Як курсанту вдалось вижити: коротко

Голова Харківської ОДА Олексій Кучер розповів, що хлопцю вдалося вижити під час авіакатастрофи, адже той перебував у певній "капсулі" з фюзеляжу. Курсанта прикрила частина літака. Це й стало причиною, чому вогонь не дістався до нього, повідомило видання Укрінформ.

Начальник військово-медичного клінічного центру Північного регіону Едуард Хорошун зазначив, що у Золочевського позитивна динаміка. Температури немає, показники в нормі.

З курсантом працюють травматолог, хірург, нейрохірург, терапевт, психіатр, психолог.

Трагедія біля Чугуєва: головне

Приблизно о 20:50 25 вересня 2020 року за 2 кілометри від військового аеропорту в Чугуєві трапилась авіакатастрофа.

Літак АН-26, що належить ЗСУ, розбився та згорів. Внаслідок трагедії загинули 25 людей, 2 пережили авіакатастрофу. Згодом стало відомо, що один з них помер у лікарні.

Згодом стало відомо, що один з них помер у лікарні. Як відомо, на борту було 27 людей: 7 військових льотчиків і 20 курсантів Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба.

За попередніми даними, причиною катастрофи могла бути відмова одного із двигунів літака.



Авіакатастрофа біля Чугуєва / Інфографіка 24 каналу