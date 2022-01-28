Окрім жертв стрілянини, є постраждалі. Вони – у лікарнях, у найважчому стані молода військова Жанна Шарова.
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Дата прощання із жертвами стрілянини
Із загиблими на заводі "Південмаш" у Дніпрі нацгвардійцями, яких напередодні розстріляв 20-річний Артем Рябчук, прощатимуться 29 січня.
Серед загиблих є 4 військових та 1 цивільна жінка, яка чергувала на прохідній:
- 21-річний старший солдат Леонід Черник – родом з Нової Каховки на Херсонщині,
- 21-річний молодший сержант Олександр Драган – з Березиного Одеської області,
- старший лейтенант Олександр Буганов,
- старший солдат Артем Левківський,
- контролерка КПП Віра Лебединець.
Нагадаємо, сім'ям загиблих внаслідок стрілянини на заводі виплатять грошову допомогу в розмірі 1,8 мільйона гривень.
Стрілянина на "Південмаші" у Дніпрі: коротко
- У ніч на 27 січня строковик Артем Рябчук відкрив вогонь по нацгвардійцях, що мали нести варту на заводі "Південмаш".
- Окрім 5 загиблих, у стрілянині постраждали 5 людей.
- Після скоєного Рябчук разом зі зброєю покинув завод. Проте згодом нацгвардієць попросив випадкову жінку подзвонити у поліцію та розповісти, де він перебуває.
- Рябчука затримали у селі Підгородному на Дніпропетровщині.
- Йому висунули підозру одразу за трьома статтями.
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