У Кривому Розі працівницю водоканалу затягло у конвеєр
Джерело:"Свої"
У Кривому Розі, що на Дніпропетровщині, на об’єкті "Кривбасводоканалу" загинула жінка. Трагедія сталася 15 грудня.
Загиблій жінці було приблизно 40 років. Вона померла на місці.
До речі Шукали майже три тижні: у Кривому Розі знайшли мертвими двох хлопчиків
У Кривому Розі працівницю водоканалу затягнуло в конвеєр
Як стало відомо, на об’єкті "Кривбасводоканалу" у Новопіллі працівниця почала чистити установку. Раптово прилад почав затягувати куртку жінки. Внаслідок цього в конвеєр потрапила рука і голова.
Жінка померла на робочому місці. Наразі всі обставини трагедії з’ясовують правоохоронці.
Жінка загинула на робочому місці / фото "Свої"
У Кривому Розі ракети вбили працівника промислового підприємства
Окупанти 5 грудня вдарили трьома ракетами по Кривому Рогу. Ворог поцілив у промислове підприємство.
Внаслідок ворожого ракетного удару одна людина загинула, ще троє – отримали поранення.
"Росіяни вбили працівника. Його тіло рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого виробничого цеху", – розповів глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Відомо, що загиблому був лише 41 рік.