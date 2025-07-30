Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Державне бюро розслідувань. У Миколаєві ДБР з’ясовує обставини загибелі чоловіка, який стрибнув з моста, тікаючи від спільного наряду поліції та представників терцентру комплектування.

Читайте також Кабмін підтримав нову відстрочку від мобілізації: хто зможе не йти до війська

Втеча з трагічним фіналом

Трагедія сталася 30 липня близько 10 ранку. У промисловій зоні міста дільничний офіцер поліції та троє представників РТЦК зупинили чоловіка для перевірки облікових документів. Той одразу кинувся навтьоки в напрямку пішохідного мосту, де стрибнув і загинув.

Смерть під час перевірки: дивитися відео

Наразі встановлюють особу загиблого. Попередньо перевіряється, чи мав він відношення до однієї з військових частин. ДБР проводить розслідування за статтею 426-1 Кримінального кодексу – перевищення військовою службовою особою влади чи повноважень.