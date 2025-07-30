Перевірка документів закінчилась трагедією: чоловік загинув у Миколаєві
- У Миколаєві чоловік загинув, стрибнувши з моста під час перевірки документів військовими та поліцією, ДБР з'ясовує обставини.
- Інцидент стався 30 липня, коли чоловік, тікаючи від поліції та представників РТЦК, стрибнув з пішохідного мосту.
- Встановлюється особа загиблого, перевіряється його можливий зв'язок з військовими частинами, ДБР розслідує перевищення повноважень.
У Миколаєві чоловік загинув, стрибнувши з моста під час перевірки документів військовими та поліцією. Державне бюро розслідувань з’ясовує обставини інциденту.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Державне бюро розслідувань. У Миколаєві ДБР з’ясовує обставини загибелі чоловіка, який стрибнув з моста, тікаючи від спільного наряду поліції та представників терцентру комплектування.
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Втеча з трагічним фіналом
Трагедія сталася 30 липня близько 10 ранку. У промисловій зоні міста дільничний офіцер поліції та троє представників РТЦК зупинили чоловіка для перевірки облікових документів. Той одразу кинувся навтьоки в напрямку пішохідного мосту, де стрибнув і загинув.
Смерть під час перевірки: дивитися відео
Наразі встановлюють особу загиблого. Попередньо перевіряється, чи мав він відношення до однієї з військових частин. ДБР проводить розслідування за статтею 426-1 Кримінального кодексу – перевищення військовою службовою особою влади чи повноважень.