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24 Канал Новини України Перевірка документів закінчилась трагедією: чоловік загинув у Миколаєві
30 липня, 16:29
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Перевірка документів закінчилась трагедією: чоловік загинув у Миколаєві

Анастасія Горецька
Основні тези
  • У Миколаєві чоловік загинув, стрибнувши з моста під час перевірки документів військовими та поліцією, ДБР з'ясовує обставини.
  • Інцидент стався 30 липня, коли чоловік, тікаючи від поліції та представників РТЦК, стрибнув з пішохідного мосту.
  • Встановлюється особа загиблого, перевіряється його можливий зв'язок з військовими частинами, ДБР розслідує перевищення повноважень.

У Миколаєві чоловік загинув, стрибнувши з моста під час перевірки документів військовими та поліцією. Державне бюро розслідувань з’ясовує обставини інциденту.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Державне бюро розслідувань. У Миколаєві ДБР з’ясовує обставини загибелі чоловіка, який стрибнув з моста, тікаючи від спільного наряду поліції та представників терцентру комплектування.

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Втеча з трагічним фіналом

Трагедія сталася 30 липня близько 10 ранку. У промисловій зоні міста дільничний офіцер поліції та троє представників РТЦК зупинили чоловіка для перевірки облікових документів. Той одразу кинувся навтьоки в напрямку пішохідного мосту, де стрибнув і загинув.

Смерть під час перевірки: дивитися відео

Наразі встановлюють особу загиблого. Попередньо перевіряється, чи мав він відношення до однієї з військових частин. ДБР проводить розслідування за статтею 426-1 Кримінального кодексу – перевищення військовою службовою особою влади чи повноважень. 