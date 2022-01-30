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До теми На Херсонщині попрощалися з 3 нацгвардійцями, які загинули під час стрілянини у Дніпрі

Трагедія у Дніпрі

Жертвами стрілянини у Дніпрі на "Південмаші"стали 5 людей: 4 військових та одна цивільна. Серед них – Леонід Чернік. Мама загиблого солдата Вікторія Юркевич зізналася, що не знає, як їй тепер жити далі.

У Дніпрі на "Південмаші" трапилася стрілянина: дивіться відео

Прикарпаття у червоній зоні

З 24 січня в Івано-Франківській області почали діяти обмеження червоної зони. Там ввели низку обмежень. Зокрема заборонили роботу закладів харчування, торгових центрів, непродовольчих ринків, спортзалів тощо.

Прикарпаття першим увійшло у червону зону: дивіться відео

Вишколи з поводження зі зброєю

У Львові почали проводити вишколи з поводження зі зброєю. Учасниками навчань стали працівники комунальних установ, а викладали – ветерани війни на Донбасі. На думку мера Андрія Садового, такі навчання містян є основою протидії всім загрозам.

Як минув стрілецький вишкіл: дивіться відео

Бомбосховища у Харкові

У Харкові комунальні служби та жителі міста активно працюють над розчищенням та підготовкою підвальних приміщень. Загалом у місті налічується більше ніж 4 тисячі бомбосховищ.

Розчищення укриття багатоповерхівок у Харкові: дивіться відео

Цікавий проєкт у Харкові

У Харкові планують трансформувати закритий полігон побутових відходів. На його місці створять лижний курорт. Проєкт планують реалізувати до осені 2022 року, адже сміттєву гору вже почали перетворювати на лижну.

Навесні у Харкові побудують лижну трасу: дивіться відео