У готелі Кракова знайшли мертвим українця: поліція підозрює вбивство та самогубство

У готелі Кракова знайшли мертвим 58-річного українця, який проживав там два роки. Поруч виявили ще одне тіло, ймовірно, чоловік того ж віку.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на поліцію Малопольського воєводства. У польському Кракові в одному з місцевих готелів 10 травня виявили тіла двох чоловіків.

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Українець загинув у готелі в Кракові

Один із загиблих – 58-річний громадянин України, який мешкав у цьому готелі впродовж останніх двох років. Особу другого чоловіка наразі не встановили, але за попередніми даними йому також орієнтовно 58 років.

Тіла виявив персонал готелю в одному з номерів і одразу викликав правоохоронців. Слідчі припускають, що один із чоловіків міг стати жертвою вбивства, а інший, ймовірно, вчинив самогубство. Остаточні висновки буде зроблено після завершення судово-медичної експертизи, яка має встановити точну причину та час смерті обох чоловіків.

Поліція проводить розслідування та намагається встановити обставини трагедії, а також мотиви можливого злочину.