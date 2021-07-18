Трагедія у курортній Затоці: 13-річного хлопця, який зник напередодні, знайшли мертвим
Джерело:Нацполіція
У курортній Затоці, що на Одещині, 17 липня сталася трагедія. За невідомих обставин загинув 49-річний чоловік та його 13-річний син.
Попередньо, відпочивальник з Черкаської області разом із сином пішли купатися в морі.
Важливо 17-річний підліток потонув на Харківщині: був разом із сестрою
У поліції повідомили, що 17 липня тіло чоловіка без зовнішніх ознак насильницької смерті дістали з води.
Причину смерті чоловіка з'ясує судово-медична експертиза. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України з поміткою "нещасний випадок,
– повідомили у поліції.
Вже на наступний день, 18 липня о 11:50, тіло 13-річного хлопця знайшли відпочиваючі бази відпочинку "Ірина".Зверніть увагу! Станом на 12 липня від початку липня 2021 року на водоймах потонули 124 українці. Цей показник вже перевищив тогорічну липневу статистику.