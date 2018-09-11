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Трагедія 11 вересня в США: яким був найстрашніший в історії світу теракт

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Криваве 11 вересня 2001 року. У США вшановують пам'ять загиблих найстрашнішого в історії теракту. Цього дня 17 років тому 19 бойовиків "Аль-Каїди" захопили чотири пасажирські літаки.

Два з них спрямували у хмарочоси Світового торговельного центру у Нью-Йорку, ще один літак влетів у будівлю Пентагону.

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Четвертий – розбився у Пенсильванії. Внаслідок теракту загинули багато людей, більшість із них – під час падіння веж Світового торговельного центру. Загалом загинули 2977 осіб, в тому числі пасажири і члени екіпажу захоплених літаків, люди, що перебували в зруйнованих будівлях або поблизу них, а також понад 400 співробітників рятувальних служб. Ще 6 тисяч людей були поранені.

Люди, які в момент зіткнення були в середині будівель, намагались будь-якими способами врятуватись. Вони навіть вистрибували з вікон

11 вересня
Падіння веж ТЦ

11 вересня
Люди вистрибували просто з вікон

11 вересня
Загинули приблизно 3 тисячі людей

11 вересня
Ще приблизно 6 тисяч людей постраждали

Це один з найкривавіших злочинів проти людства в сучасній історії. Від теракту постраждали не тільки громадяни США, а й іноземці. Серед загиблих було 372 іноземці, з яких 12 – українці за походженням. Рятувальники 100 днів гасили всі осередки пожеж.

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Щороку жителі Нью-Йорка відновлюють в пам'яті найдрібніші деталі того дня. В США у цей день влаштувують пам'ятні церемонії та забіги, хвилини мовчання та інші заходи вшанування загиблих.

Я пам'ятаю як стояв тут, дивися на пожежу після зіткнення. І раптом південна вежа почала валитись на нас і сунути величезною хмарою пилюки,
– згадує один із очевидців трагедії.

Згадує події 17-річної давнини і український дипломат Олексій Куроп'ятник. Тоді у 2001 році він якраз був в українському посольстві у Вашингтоні.

Пентагон – він якраз через річку. І в нас навіть шибки, не те щоб повибивали, але ми відчули щоб був великий вибух,
– розповів експерт Майдану закордонний справ Олексій Куроп'ятник.

Теракти 11 вересня змусили США посилити заходи безпеки в країні. Окрім внутрішньої безпеки, події 11 вересня суттєво вплинули і на зовнішню політику США. Зокрема Спошучені штати під приводом боротьби з тероризмом відкрили збройне протистояння в країнах близького Сходу – Іраку, Пакистані, Авганістатні, Сомалі.

Відео про теракт 11 вересня: 24 канал висловлює співчуття сім'ям загиблих і постраждалих

 

Теги: Теракти 11 вересня Новини США Жертви Аль-Каїда
Джерело: 24 канал
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