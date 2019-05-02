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      Трагедія 2 травня в Одесі: у поліції оприлюднили результати розслідування

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      Масові заворушення в Одесі 2 травня 2014 року
      Масові заворушення в Одесі 2 травня 2014 року / Theduran.com

      У справі щодо масових заворушень в Одесі 2 травня 2014 року, внаслідок яких загинули 48 людей, до суду скерували обвинувальні акти щодо 3 людей.

      Одна людина визнала вину у створенні не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності. Тож суд ухвалив цій людині обвинувальний вирок, розповів у 5 роковини трагедії перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

      Читайте також: П’яті роковини трагедії 2 травня: що зараз відбувається в Одесі

      З 2017 року до сьогодні у цій справі правоохоронці допитали 1109 свідків та провели додаткові допити 13 потерпілих.

      Поліція також опрацювала понад 1500 відеофайлів, наданих телерадіокомпаніями та свідками. За результатом правоохоронці склали 222 протоколи огляду фото- та відеоматеріалів.

      Досудове розслідування ще триває, як і огляди, систематизація відео, встановлення свідків та їхні допити.

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      Правоохоронці розслідують події в межах кількох кримінальних справ за різними фактами. Найрезонансніше розслідування стосується подій на Грецькій площі.

      Що відомо про події в Одесі 2 травня? 2 травня 2014 року в Одесі відбувалися акції проукраїнських жителів міста. На активістів напали проросійські колаборанти. Конфлікт виник на вулиці Грецькій. Там під час сутичок загинули 6 людей. Потім протистояння перемістилися на Куликове поле. Там було наметове містечко так званого антимайдану. Частина антимайданівців втекли до Будинку профспілок, де спалахнула пожежа. Більшість людей задихнулася димом. Загалом у цей день загинули 48 людей, ще близько 200 зазнали поранень.

      За інформацією активістів і свідків, антимайданівцям фінансово та організаційно допомагали з Росії. Серед них також було чимало радикально налаштованих громадян Росії.

      За ці всі роки жоден з чиновників не був притягнутий до відповідальності за несвоєчасні дії під час заворушень у центрі Одеси і пожежі на Куликовому полі.

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      Теги: Новини України Новини Одеси Розслідування Кримінальні новини Сутички Поліція
      Джерело: 24 канал
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