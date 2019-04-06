Трагедія у Кривому Розі: у пожежі загинули батько та двоє дітей

Пожежа спалахнула у приватному будинку в Кривому Розі, що на Дніпропетровщині, у ньому жила велика родина.

Повідомлення про пожежу надійшло до служби порятунку 6 квітня перед 6:00, зазначили у прес-службі ДСНС.

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Рятувальники змогли витягнути з полум'я маму, 2-річного хлопчика то його бабусю. Співробітники швидкої медичної допомоги госпіталізували їх до міської лікарні.

Ще двох дітей, 8-річного хлопчика та 10-річну дівчинку, та їх батька врятувати не вдалося.



Пожежа у Кривому Розі



Фото з місця трагедії

Вогонь спалахнув на площі у 150 квадратних метрів, пожежу гасили понад три години. Її причини зараз встановлюють правоохоронці.