Трагедія у Кривому Розі: у пожежі загинули батько та двоє дітей
Пожежа спалахнула у приватному будинку в Кривому Розі, що на Дніпропетровщині, у ньому жила велика родина.
Повідомлення про пожежу надійшло до служби порятунку 6 квітня перед 6:00, зазначили у прес-службі ДСНС.
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Рятувальники змогли витягнути з полум'я маму, 2-річного хлопчика то його бабусю. Співробітники швидкої медичної допомоги госпіталізували їх до міської лікарні.
Ще двох дітей, 8-річного хлопчика та 10-річну дівчинку, та їх батька врятувати не вдалося.
Пожежа у Кривому Розі
Фото з місця трагедії
Вогонь спалахнув на площі у 150 квадратних метрів, пожежу гасили понад три години. Її причини зараз встановлюють правоохоронці.
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