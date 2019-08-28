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      Трагедія у Дрогобичі: Львів запропонував допомогу

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      Мер Львова Андрій Садовий відреагував на завал будинку в Дрогобичі
      Мер Львова Андрій Садовий відреагував на завал будинку в Дрогобичі / Дрогобицька міськрда

      Обласний центр Львів є готовим допомогти Дрогобичу наданням медичної допомоги, техніки та інших ресурсів.

      За інформацією прес-служби Львівської міськради, мер Львова Андрій Садовий провів телефонну розмову щодо обвалу будинку в Дрогобичі з очільником міста Тарасом Кучмою.

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      "Львів є готовим надати всю необхідну медичну допомогу потерпілим. Також запропонував допомогти технікою чи іншими ресурсами для якомога швидшої ліквідації наслідків і стабілізації ситуації з житловими будинками, що розміщуються поряд з місцем обвалу", – заявив міський голова Львова.

      Також Андрій Садовий висловив співчуття родинам загиблих.

      "Дай Бог, щоб ті, кого досі шукають, були живими", – додав він.

      Обвал частини будинку у Дрогобичі стався уночі проти 28 серпня. В результаті трагедії 2 людини загинули та ще 7 перебувають у лікарнях. Водночас під завалами залишаються 4 людини, зокрема 5 річна дитина. Спершу була версія, що це вибухнув газ, проте згодом її відкинули рятувальники, оскільки у сусідніх квартирах усі шибки залишилися цілими.

      Через інцидент 29 і 30 серпня у Дрогобичі оголошено днями жалоби.

      обвал будинку у дрогобичі: хроніка останніх подій
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      Теги: Новини України Обвал будинку в Дрогобичі Андрій Садовий Новини Львова
      Джерело: 24 канал
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