Трагедія у Дрогобичі: Львів запропонував допомогу

Обласний центр Львів є готовим допомогти Дрогобичу наданням медичної допомоги, техніки та інших ресурсів.

За інформацією прес-служби Львівської міськради, мер Львова Андрій Садовий провів телефонну розмову щодо обвалу будинку в Дрогобичі з очільником міста Тарасом Кучмою.

Зверніть увагу! Смертельний обвал будинку у Дрогобичі: з'явилася реакція Зеленського

"Львів є готовим надати всю необхідну медичну допомогу потерпілим. Також запропонував допомогти технікою чи іншими ресурсами для якомога швидшої ліквідації наслідків і стабілізації ситуації з житловими будинками, що розміщуються поряд з місцем обвалу", – заявив міський голова Львова.

Також Андрій Садовий висловив співчуття родинам загиблих.

"Дай Бог, щоб ті, кого досі шукають, були живими", – додав він.

Обвал частини будинку у Дрогобичі стався уночі проти 28 серпня. В результаті трагедії 2 людини загинули та ще 7 перебувають у лікарнях. Водночас під завалами залишаються 4 людини, зокрема 5 річна дитина. Спершу була версія, що це вибухнув газ, проте згодом її відкинули рятувальники, оскільки у сусідніх квартирах усі шибки залишилися цілими.

Через інцидент 29 і 30 серпня у Дрогобичі оголошено днями жалоби.