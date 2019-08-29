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      Трагедія у Дрогобичі: поліція затримала 2 працівників комунального підприємства

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      У Дрогобичі обвалилася частина 4-поверхового будинку
      У Дрогобичі обвалилася частина 4-поверхового будинку / 24 канал

      У Дрогобичі обвалилася частина 4-поверхового будинку вночі з 27 на 28 серпня. Загинули 8 людей. Поліцейські уже затримали двох працівників комунального підприємства у межах розслідування про обвал частини житлового будинку.

      Поліцейські затримали 57-річного місцевого мешканця та 60-річну жительку міста Дрогобич. Згодом працівникам оберуть міру запобіжного заходу.

      Важливо: Трагедія у Дрогобичі: кількість жертв зросла до восьми, пошуки людей завершено

      Через обвал частини будинку у Дрогобичі відкрито кримінальне провадження за умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства, а також за зловживання владою або службовим становищем та за службову недбалість. 

      Максимальне покарання, яке загрожує винним – від 5 до 12 років позбавлення волі.

      Станом на 6:30 29 серпня на місці зруйнованого під’їзду будинку пошуково-рятувальні роботи завершено. Наразі продовжується розбирання завалу. Зараз усіх мешканців обваленого будинку евакуйовано. Їм надається кваліфікована психологічна допомога.

      Зверніть увагу! Постраждала розповіла журналістам 24 каналу про хвилини перед обвалом будинку у Дрогобичі – читайте тут.

      Що відомо про обвал будинку в Дрогобичі?У Дрогобичі на Львівщині близько 3 ночі 28 серпня обвалилася частина 4-поверхового будинку. Загинули 8 людей. Обвал зруйнував 13 квартир.

      Версію вибуху газу відкинули, адже шибки у сусідніх квартирах цілі. Мешканці відверто на камеру зізнаються, що їхній будинок був у недбалому стані, що вже пішли тріщини стінами. Через інцидент 29 і 30 серпня у Дрогобичі оголошено днями жалоби.

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      Теги: Новини України Жертви Надзвичайні ситуації Поліція Новини Львова Кримінальні новини ДСНС Обвал будинку в Дрогобичі
      Джерело: 24 канал
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