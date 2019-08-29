Трагедія у Дрогобичі: поліція затримала 2 працівників комунального підприємства

У Дрогобичі обвалилася частина 4-поверхового будинку вночі з 27 на 28 серпня. Загинули 8 людей. Поліцейські уже затримали двох працівників комунального підприємства у межах розслідування про обвал частини житлового будинку.

Поліцейські затримали 57-річного місцевого мешканця та 60-річну жительку міста Дрогобич. Згодом працівникам оберуть міру запобіжного заходу.

Важливо: Трагедія у Дрогобичі: кількість жертв зросла до восьми, пошуки людей завершено

Через обвал частини будинку у Дрогобичі відкрито кримінальне провадження за умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства, а також за зловживання владою або службовим становищем та за службову недбалість.

Максимальне покарання, яке загрожує винним – від 5 до 12 років позбавлення волі.

Станом на 6:30 29 серпня на місці зруйнованого під’їзду будинку пошуково-рятувальні роботи завершено. Наразі продовжується розбирання завалу. Зараз усіх мешканців обваленого будинку евакуйовано. Їм надається кваліфікована психологічна допомога.

Зверніть увагу! Постраждала розповіла журналістам 24 каналу про хвилини перед обвалом будинку у Дрогобичі – читайте тут.

Що відомо про обвал будинку в Дрогобичі?У Дрогобичі на Львівщині близько 3 ночі 28 серпня обвалилася частина 4-поверхового будинку. Загинули 8 людей. Обвал зруйнував 13 квартир.



Версію вибуху газу відкинули, адже шибки у сусідніх квартирах цілі. Мешканці відверто на камеру зізнаються, що їхній будинок був у недбалому стані, що вже пішли тріщини стінами. Через інцидент 29 і 30 серпня у Дрогобичі оголошено днями жалоби.