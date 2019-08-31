Трагедія у Дрогобичі: суд відправив двох комунальників під домашній арешт

Дрогобицький міський районний суд обрав двом працівникам ЖЕКу, який обслуговував будинок, що обвалився 28 серпня, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на два місяці.

Правоохоронці оголосили начальнику дільниці з обслуговування та ремонту житлового фонду і головному інженеру підозру у службовому недбальстві, яке призвело до обвалу будинку в Дрогобичі, повідомляє "Радіо Свобода".

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Слідчий поліції та прокурор клопотали суд винести підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, однак суд прийняв рішення про домашній арешт.

Наслідком трагедії у Дрогобичі є загибель восьми людей серед яких одна дитина. Ще семеро осіб отримали травми та перебувають на лікуванні.

Через обвал частини будинку у Дрогобичі відкрито кримінальне провадження за умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства, а також за зловживання владою або службовим становищем та за службову недбалість.

Максимальне покарання, яке загрожує винним – від 5 до 12 років позбавлення волі.

У Дрогобичі 29 та 30 серпня оголошені днем жалоби.

Однією із версій причини обвалу будинку слідчі припускають можливе перепланування перукарні на першому поверсі будівлі, її неналежний стан та недбале ставлення до своїх обов’язків комунальниками.

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Що відомо про обвал будинку в Дрогобичі?Трагедія сталася близько 3 ночі 28 серпня. Обвалилася частина 4-поверхового будинку, що призвело до загибелі 8 людей. Обвал зруйнував 13 квартир.



Версію вибуху газу відкинули, адже шибки у сусідніх квартирах цілі. Мешканці відверто на камеру зізнаються, що їхній будинок був у недбалому стані, що вже пішли тріщини стінами. Через інцидент 29 і 30 серпня у Дрогобичі оголошено днями жалоби.