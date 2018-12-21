Трагедія у таборі "Вікторія": рятувальникам не вистачало води для гасіння пожежі

Під час гасіння пожежі у Одеському дитячому таборі "Вікторія" рятувальникам не вистачало води. Крім того, під час інциденту керівництво закладу було відсутнє.

Про це 20 грудня у Київському райсуді Одеси засвідчив командир підрозділу ДСНС Сергій Бурдейний, повідомляє "Слово і діло".

Мій підрозділ прибув на територію оздоровчого закладу першим – о 23 годині 40 хвилин. Але дерев'яний двоповерховий корпус №5, з якого не евакуювали, як з'ясувалося пізніше, трьох дівчаток, вже горів по всьому периметру. Оскільки температура горіння була дуже високою, зайти всередину будинку було неможливо,

– зазначив Сергій Бурдейний.

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Також командир підрозділу ДСНС наголосив, що, як виявилося, у пожежній водоймі закладу була не достатня кількість води, тому рятувальникам довелося постачати воду з іншого джерела, яке було розташоване далеко від табору.

До того ж, працівники табору "Вікторія" сильно панікували, і ніхто з них не зміг донести чітку інформацію про евакуацію дітей. А керівництво закладу взагалі на місце події не з'явилося.

В свою чергу екс-директор табору Петрос Саркісян спростував свідчення Бурдейного у Київському райсуді Одеси. Він стверджує, що пожежна водойма для гасіння вогню у закладі відповідала усім нормам.

Нагадаємо, що у ніч на 16 вересня 2017 року в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі спалахнула пожежа. У результаті загинули 3 дівчинки та ще 3 дитини потрапили до лікарні.

Що сталось у таборі "Вікторія"?

Трагічна пожежа сталася у ніч з 15-го на 16-те вересня 2017 року. Один із дерев’яних корпусів табору "Вікторія" швидко зайнявся. У його кімнаті загинули три дівчинки з одеського хореографічного колективу "Адель" – Софія Мазур (8 років), Анастасія Кулинич (9 років) і Сніжана Арпентій (12 років).



18 вересня 2017 року суд взяв під варту директора табору "Вікторія" Петроса Саркісяна.



Прокуратура Одеської області заявила: у зв'язку із тим, що корпус дитячого табору "Вікторія" майже повністю знищений вогнем, підтвердити чи спростувати окрему версію причини пожежі неможливо. Відтак у слідства залишаються чотири ймовірні версії виникнення пожежі.

За рік вирок винесли лише виховательці табору Наталії Цокур (Янчик), яка на папері відповідала за техніку безпеки. Жінка свою провину визнала і їй дали три роки умовно. А от директор комплексу Петрос Саркісян, за розпорядженням якого в будинках вимкнули пожежну сигналізацію, свою вину заперечує і навіть оголошував голодування. Якщо причину займання так і не встановлять – Саркісян за ґрати не сяде.



Нещодавно активісти повідомили у соціальних мережах про те, що до розслідування трагедії табору "Вікторія" підключилася Служба безпеки України. Йдеться про провадження щодо розкрадання державних коштів на реконструкцію табору. За цим провадженням, зокрема, проходить син директора табору – Саркіс Саркісян. Місцеві ЗМІ повідомляли , що під час реконструкції він побудував готель зі схожих будинків.