Трагедія у таборі "Вікторія": за слідство взялась СБУ, така пожежа була не єдиною

До розслідування трагедії в одеському дитячому таборі "Вікторія" долучились оперативники управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ.

Про це сайту "24"повідомили активісти ГО "Оберіг".



Обгоріла проводка у таборі "Вікторія"

Відомо, що представники економічної контррозвідки СБУ провели окремі експертизи і в кінці минулого тижня отримали повні результати.

У цьому злочині багато справжніх винуватців. Але найголовніше – пожежа у "Вікторії" була не єдиним подібним випадком. По всій території України було зафіксовано низку пожеж з одними і тими ж ознаками. На щастя, в інших випадках обійшлося без летальних випадків Але це не означає, що завтра у нас не відбудеться така ж пожежа в місцях масового скупчення людей – ймовірність цього дуже велика,

– розповіли в ГО "Оберіг".

При цьому на уточнююче запитання, чи означають зафіксовані однакові ознаки на різних пожежах, що до них були причетні одні і ті самі люди, які діяли за однаковими схемами, активісти відповіли ствердно.

Нагадаємо, в ніч на 16 вересня 2017 року в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі спалахнула пожежа. У результаті 3 дитини загинули та ще 3 потрапили до лікарні. 18 вересня суд взяв під варту директора табору "Вікторія" Петроса Саркісяна.



Прокуратура Одеської області заявила: у зв'язку із тим, що корпус дитячого табору “Вікторія” майже повністю знищений вогнем, підтвердити чи спростувати окрему версію причини пожежі не можливо. Відтак у слідства залишаються чотири ймовірні версії виникнення пожежі.