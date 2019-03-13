11:25
13 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      BREXIT КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росію тримають за парканом. Чеченський Волдеморт
      Вєсті Кремля
      20:54, 12 березня
      Вєсті.UA: Куди поспішав Порошенко. За що Чорновол отримала орден
      Вєсті.UA
      19:48, 12 березня
      Бізнес-павутина та потрібні зв’язки: як заробляє губернатор Київщини та скандальний депутат
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: "Як козаки" стали культовими
      Згадати все
      22:10, 6 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      BREXIT КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Трагедія в одеському таборі "Вікторія": експерти назвали причину

      745 Читать новость на русском
      Страшна трагедія у таборі "Вікторія"
      Страшна трагедія у таборі "Вікторія" / Фото з відкритих джерел

      Причиною пожежі в Одеському таборі "Вікторія", внаслідок якої восени 2017 року загинуло троє дітей, став увімкнений електрокип'ятильник.

      Такого висновку дійшли в Незалежному інституті судових експертиз.

      Читайте також: Очевидці розповіли шокуючі деталі про пожежу в дитячому таборі Одеси

      За їхніми словами, полум'я в приміщенні поширювалось надто швидко, а все через чисельні порушення при будівництві корпусу. Його також визнали не придатним для подальшого використання. 

      Експетизу провели майже через рік після трагедії. ЇЇ результати, описані на чотирьох сотнях сторінках долучать до судового засідання. 

      Що сталось у таборі "Вікторія"У ніч з 15 на 16 вересня 2017 року в одному із дерев'яних корпусів табору "Вікторія" сталась трагічна пожежа. В результаті загинули три дівчинки з одеського хореографічного колективу "Адель" – Софія Мазур (8 років), Анастасія Кулинич (9 років) і Сніжана Арпентій (12 років).

      18 вересня 2017 року суд взяв під варту директора табору "Вікторія" Петроса Саркісяна. Однак чоловік, за розпорядженням якого в будинках вимкнули пожежну сигналізацію, свою вину заперечує і навіть оголошував голодування.

      Наразі вирок винесли лише виховательці табору Наталії Цокур (Янчик), яка на папері відповідала за техніку безпеки. Жінка свою провину визнала і їй дали три роки умовно.

      До розслідування трагедії табору "Вікторія" приєдналася Служба безпеки України. Йдеться про провадження щодо розкрадання державних коштів на реконструкцію табору. За цим провадженням, зокрема, проходить син директора табору – Саркіс Саркісян. Місцеві ЗМІ повідомляли , що під час реконструкції він побудував готель зі схожих будинків.

      blog_ava
      Субсидія готівкою: яке покарання чекає на боржників
      сьогодні
      1932
      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Пожежа в таборі Одеси Жертви Новини Одеси
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      В ЄС, НАТО чи знову до Росії: що пропонують кандидати в президенти
      сьогодні , 11:17 В ЄС, НАТО чи знову до Росії: що пропонують кандидати в президенти
      Інна Жолобович 2804
      Церква йде у школу: чи читатимуть діти "Отче наш"?
      сьогодні , 08:40 Церква йде у школу: чи читатимуть діти "Отче наш"?
      Наталія Лебідь 820
      Виконавцю хіта "Фелічіта" заборонили в’їзд в Україну
      сьогодні , 10:40 Виконавцю хіта "Фелічіта" заборонили в’їзд в Україну
      883
      У Харкові група малолітніх напала на перехожого: обурливі кадри
      сьогодні , 09:47 У Харкові група малолітніх напала на перехожого: обурливі кадри
      1641
      Война – как лотерея: поймал шанс – бери взятки, воруй, живи, как хочется
      12 березня , 22:00 Война – как лотерея: поймал шанс – бери взятки, воруй, живи, как хочется
      Ольга Черненко 763
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук