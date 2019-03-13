Трагедія в одеському таборі "Вікторія": експерти назвали причину

Причиною пожежі в Одеському таборі "Вікторія", внаслідок якої восени 2017 року загинуло троє дітей, став увімкнений електрокип'ятильник.

Такого висновку дійшли в Незалежному інституті судових експертиз.

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За їхніми словами, полум'я в приміщенні поширювалось надто швидко, а все через чисельні порушення при будівництві корпусу. Його також визнали не придатним для подальшого використання.

Експетизу провели майже через рік після трагедії. ЇЇ результати, описані на чотирьох сотнях сторінках долучать до судового засідання.

Що сталось у таборі "Вікторія"? У ніч з 15 на 16 вересня 2017 року в одному із дерев'яних корпусів табору "Вікторія" сталась трагічна пожежа. В результаті загинули три дівчинки з одеського хореографічного колективу "Адель" – Софія Мазур (8 років), Анастасія Кулинич (9 років) і Сніжана Арпентій (12 років).



18 вересня 2017 року суд взяв під варту директора табору "Вікторія" Петроса Саркісяна. Однак чоловік, за розпорядженням якого в будинках вимкнули пожежну сигналізацію, свою вину заперечує і навіть оголошував голодування.



Наразі вирок винесли лише виховательці табору Наталії Цокур (Янчик), яка на папері відповідала за техніку безпеки. Жінка свою провину визнала і їй дали три роки умовно.



До розслідування трагедії табору "Вікторія" приєдналася Служба безпеки України. Йдеться про провадження щодо розкрадання державних коштів на реконструкцію табору. За цим провадженням, зокрема, проходить син директора табору – Саркіс Саркісян. Місцеві ЗМІ повідомляли , що під час реконструкції він побудував готель зі схожих будинків.