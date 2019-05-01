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      Трагедія в університеті США: 22-річний юнак розстріляв студентів

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      22-річний юнак вбив двох людей в університеті Північної Кароліни
      22-річний юнак вбив двох людей в університеті Північної Кароліни / AP

      Двоє людей загинули і четверо отримали поранення, троє з них – у лікарні в критичному стані. 22-річний хлопець вчинив стрілянину в Університеті Північної Кароліни, що у США, увечері вівторка, 30 квітня.

      Стрілка ідентифікували та затримали. Це Тристан Ендррю Террелл, 22 роки, студент (за попередньою інформацією) цього ж університету Північної Кароліни. Він прийшов до закладу з пістолетом та почав стріляти у людей. Про це повідомили надзвичайники міста Шарлотт у Twitter.

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      Про стрілка наразі відомо мало: юнака виховував лише батько (два роки тому, у 2017, вони переїхали до міста Шарлотт у Північній Кароліні із Техасу). Що змусило його стати вбивцею, які мотиви вчинку – з'ясовує поліція. 


      Стрілок Тристан Ендррю Террелл, 22 роки

      Припускають, що на злочин чоловік йшов свідомо, після затримання поліцейськими журналістам на камери – посміхався.

      США
      Коли арештованого супроводжувала поліція, він посміхався на камери

      Вівторок 30 квітня був останнім днем ​​занять у семестрі. Чимало студентів все ще були на території, адже цього вечора планувався бейсбольний матч і концерт. Після нападу університет скасував усі заходи на поточний тиждень. 

      Місцеві телевізійні канали показали відео, як студенти втікають після почутих звуків пострілів та як поліцейські біжать до будівлі, де чинив злочин стрілок. Поліцейські запевняють, що вчасне попередження очевидців та швидка правоохоронців допомогли уникнути більшої кількості жертв.

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      Увага до подібних трагічних випадків у закладах освіти у школах зараз особлива. Адже нещодавно, 17 жовтня 2018 року, у політехнічному коледжі в окупованій Керчі молодий хлопець влаштував масовий розстріл людей. А після цього ще й підірвав бомбу і застрелився у бібліотеці. Вбивця – Владислав Росляков – був студентом цього ж коледжу. Тоді загинули 21 людина, понад 50 – зазнали поранень. 

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      Теги: Жертви Новини США Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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