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Трагедія з 19-річною дівчиною в Києві: чому підлітки вільно гуляють по дахах недобудов

651 Читать новость на русском
Чому підлітки вільно гуляють по дахах недобудов
Чому підлітки вільно гуляють по дахах недобудов / svidomo.org

Поліція повинна контролювати такі недобудови, щоб туди не ходили різні люди, адже це становить для них величезну небезпеку.

Про це повідомив юрист Володимир Кулешов у прямому ефірі 24 Каналу.

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Володимир Кулешов зазначив, що перспектив щодо того, чи добудують дану висотку мало, там наразі працює так звана громадська організація зі вкладників, які його намагаються добудувати. 

За словами юриста, фактично поліція має важелі для того, щоб закрити подібні споруди після проникнення туди сторонніх осіб. Правоохоронці мають право також на те, щоб отримати інформацію про власників цих недобудовок і зобов'язати їх закрити територію.

Але в Україні поліції не до цього. Працівники поліції ходять підтюпцем під заборами таких недобудов і більше нічого не роблять, вигадуючи собі якісь виправдання, – прокоментував Кулешов.

Юрист також повідомив, що наразі в Києві черговий забудовник намагається збудувати багатоповерхівку. Місцева громада проти, але будівельники вже встановили забор та знищили столітні дуби, які знаходилися на запланованому місці.

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Нагадаємо, що в Києві молода пара вирішила влаштували нестандартне побачення на покинутому будівництві, під час якого 19-річна дівчина зірвалася з висотки. Рятувальники та медики оперативно прибули на місце події, проте врятувати дівчину не вдалося. Вона загинула на місці.

 

Теги: Новини України Новини Києва Поліція Жертви екстрим
Джерело: 24 Канал
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