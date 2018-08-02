Трагедії точно жодної немає, – у Росії прокоментували перехід 3-х спортсменок до Збірної України
Старший тренер жіночої збірної Росії з біатлону Віталій Норіцин вважає, що перехід російських спортсменок Катерини Бех, Анастасії Рассказової та Оксани Москаленко до Збірної України не стане ударом для російської команди.
Про це пише Isport.
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"Це їх право, їх рішення змінити спортивне громадянство і спробувати себе в іншій країні, якщо вони не потрапляли в команду. Їх перехід – це не втрата для збірної Росії, трагедії точно жодної немає, – сказав Норіцин.
За його словами, подібні спортивні ротації відбуваються щороку і у цьому немає нічого страшного.
Треба спокійно ставитися до цього. Кожен спортсмен шукає там, де йому зручніше і де у нього більше перспектив. Складно оцінити перспективи цих трьох біатлоністок, давати прогнози – справа невдячна. Навіть найталановитіші спортсмени не завжди виростають у спортсменів топ-рівня. Буває навіть навпаки. Тільки богу відомо, як вони розкриються,
– додав російський тренер.
До слова, що всім біатлоністкам, якими поповниться українська збірна, від 18-ти до 20 років.
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