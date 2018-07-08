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Трагічна загибель юного гонщика Безсонова: Жданов сповістив, якого спортсмена втратила Україна

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У Харкові загинув 19-річний мотогонщик Андрій Безсонов (ілюстративне фото)
У Харкові загинув 19-річний мотогонщик Андрій Безсонов (ілюстративне фото) / Соцмережі

Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов повідомив, що напередодні у Харкові загинув чемпіон України з мотокросу у класі 125 кубічних сантиметрів Андрій Безсонов. Сталося це, коли спортсмен їхав містом на велосипеді та його збив позашляховик.

Раніше 24 канал повідомляв, що у Харкові загинув 19-річний мотогонщик Андрій Безсонов, внаслідок наїзду позашляховика, за кермом якого перебувала 58-річна Ольга Котова. У підсумку хлопця у тяжкому та непритомному стані було доправлено до лікарні швидкої, однак ту він так і не зміг оговтатися, та, не приходячи до тями, помер.

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Як написав Жданов на своїй сторінці у Facebook, незважаючи на свій юний вік, Андрій Безсонов був чемпіоном Харківської області з мотокросу з 2009 по 2017 рік.

"У 2016 році став чемпіоном України у класі з об’ємом двигуна 125 кубічних сантиметри. В 2017 – срібним призером чемпіонату України у класі мотоциклів МХ-2. Наразі спортсмен перебував на першій позиції в чемпіонаті України в класі МХ-2", – додав міністр.

Крім того, він висловив щирі співчуття рідним і близьким Андрія, а також друзям і вболівальникам юного чемпіона.

"Це велика втрата для всієї родини мотоциклетного спорту України. Закликаю Національну поліцію якнайвідповідальніше розслідувати обставини цієї ДТП. Якщо був злочин, його слід розкрити, а винуватець трагедії має постати перед судом", – підсумував посадовець.

Нагадаємо, на початку червня на Житомирщині внаслідок наїзду автомобіля Volkswagen Transporter загинув неповнолітній велосипедист.

Теги: Новини України Новини спорту Мото Ігор Жданов Жертви Новини Харкова
Джерело: 24 канал
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