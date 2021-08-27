Трагічне падіння дерева на чоловіка в Дніпрі: як виправдались чиновники

У комунальному підприємстві Дніпра Міськзеленбуд 27 серпня пояснили, чому на дніпрянина впало дерево у сквері Героїв. Там сказали, що його мали зрізати через аварійність, але не встигли.

Щодо цього інциденту, який трапився напередодні, поспілкувався з журналістами директор підприємства Олег Плітченко. За його словами, там є ще понад десяток аварійних дерев, які становлять небезпеку.

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Дерево, яке впало на жителя Дніпра / Фото "Інформатора"

Дерева у сквері обстежували

Чиновник сказав, що за тиждень до трагедії спеціальна комісія обстежувала дерева у сквері, де це сталося. Загалом оглянули 800 дерев, з яких 16 – потрібно зрізати. Вони аварійні, бо сухі, хворі чи заражені шкідниками.

На початку вересня ці дерева мали прибрати. Серед них було й те, що вчора впало через сильний вітер,

– сказав Плітченко.

Також стало відомо, що потерпілого доставили в міську клінічну лікарню №16. Чи виплатять чоловікові якусь компенсацію – невідомо. Ввечері після інциденту оприлюднили фото, на яких видно, що на місці події працював слідчий поліції.

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