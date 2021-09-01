Це сталося приблизно о 15 годині на вулиці Василя Стуса. Згодом на місце викликали правоохоронців.

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Придавило залізною балкою

Також тоді приїхали медики, які змогли лише констатувати смерть. Загиблому було 44 роки та він помер одразу після інциденту.

У телеграм-каналі "Труха" повідомили, що чоловіка придавило залізною балкою. Вона нібито пробила йому голову. Проте в офіційно цю деталь поки не підтверджували.

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Інша загибель працівника

В Одесі 20 квітня загинув працівник одного з будмайданчиків міста. Він у цей момент робив гідроізоляцію будинку та був у траншеї.

Коли трапився зсув ґрунту, хлопця присипало. Як наслідок 20-річний юнак задихнувся. Після цього правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про недотримання правил охорони праці.