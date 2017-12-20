Трагічно загиблій Аміні Окуєвій присвятили фотовиставку в Києві
Жінку-добровольця розстріляли 30-го жовтня під Києвом, у цьому підозрюють російських кілерів. Народний герой України воювала за вільну Ічкерію, потім повернулась до України, брала активну участь у Революції Гідності, а згодом у війні на сході.
Сьогодні, завжди усміхнена, споглядає з десятків фотографій.
На відкритті виставки "Аміна: Життя" побували побратими, нардепи, голова МВС та секретар РНБО. Відкривала виставку мати Аміни.
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"Вона боролася з імперською агресією. З тією останньою імперією в історії людства, яка корчить в муках, закінчує своє безславне життя. І я знаю, що коли-небудь вона впаде і під її останками будуть поховані ті, хто вбили мою дочку", – сказала мати загиблої Ірина Камінська.
Виставка фотографій під назвою "Аміна: Життя"
Виставка фотографій під назвою "Аміна: Життя"
Виставка фотографій під назвою "Аміна: Життя"
До слова, американська конгресвумен Марсі Каптур у своєму виступі в Палаті представників Конгресу США вшанувала пам'ять учасниці АТО Аміни Окуєвої, вбитої під Києвом, і закликала світ разом з Україною протистояти агресії Росії.