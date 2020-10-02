У місті Новоархангельськ Кіровоградської області трактор переїхав дівчину. Горе-водій навіть не зупинився на місці ДТП, а постраждала просто підвелася і пішла.

Трактор – телескопічний навантажувач – переїхав дівчину просто на "зебрі". Відповідним відео у своєму інстаграмі поділилася спільнота n.o.v.o.a.r.h.a.n.g.e.l.s.k.i.

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У момент ДТП ківш трактора вдарив постраждалу по голові, а тоді дівчина просто зникла під колесами. Трактор навіть на мить не зупинився.

Небайдужі очевидці інциденту допомогли постраждалій підвестися.

Що відомо про постраждалу

Згодом у мережі з'явилася інформація, що дівчину нібито звуть Яна. Після ДТП вона все-таки потрапила до лікарні. Наразі медики встановлюють важкість її травм.

Реакція українців

Кадри ДТП надзвичайно обурили українців. У мережі вони залишили багато коментарів. Пропонуємо переглянути найяскравіші:

"Дівчині швидкого одужання! А того мудака знайти і покарати!";

"Долітався придурок, літало так завжди";

"Просто жесть. У дівчини сьогодні другий день народження".

Дивіться відео моменту ДТП: