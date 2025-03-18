Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Дональда Трампа під час спілкування з журналістами.

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Трамп відповів, чи погодиться Путін на 30-денне припинення вогню

Президент США переконаний, що російський диктатор Владімір Путін погодиться на 30-денне припинення вогню в Україні. Трамп нагадав, що на цю пропозицію погодилася Україна під час переговорів у Джидді.

Вони (росіяни – 24 Канал) погодяться,

– заявив Трамп.

Також американський лідер заявив, що під час телефонної розмови з Путіним 18 березня планує обговорити не лише тимчасове перемир'я, а й питання щодо можливих територіальних поступок з боку Києва та питання щодо контролю над окупованою росіянами Запорізькою атомною електростанцією.

"Те, що відбувається в Україні, не є добре, але ми збираємося перевірити, чи зможемо ми досягти мирної угоди, припинення вогню та миру, і я думаю, що ми зможемо це зробити", – додав Трамп.

Раніше Трамп заявив, що українські військові у Курській області нібито перебувають в оточені. За словами американського президента, під час розмови з Путіним він хоче обговорити "долю військових у Курській області".