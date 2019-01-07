Трамп – "не дорос", Уоррен – "не абориген", Уиллан – "не шпион" – главные новости США за неделю

Дайджест самых важных новостей США за неделю (31 декабря 2018 – 6 января 2019), подготовленный консалтинговой компанией Karyzhsky Communications.

Первый кандидат в президенты-2020

The Wall Street Journal – 01/12. Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен объявила, что запускает комитет для участия в президентских выборах-2020. Запуск подобного комитета еще не означает официальную регистрацию. В рамках комитета лишь обсуждаются перспективы такого решения. Несмотря на это, объявление Уоррен формально начинает президентскую гонку.

Сегодня я запускаю исследовательский комитет для участия в президентских выборах, потому что исход выборов зависит от тебя, – объявила Уоррен в своем ролике.

Уоррен стала первым кандидатом в президенты, объявившим о своих намерениях. Кроме нее, от Демократической партии планируют выдвигаться в президенты еще по крайней мере 20 кандидатов. Сама Уоррен является высокопоставленным членом Демпартии, но ее политические рейтинги существенно понизились после результатов теста ДНК. Она утверждала, что ее предками являлись коренные американцы-индейцы. Тест ДНК же показал, что она имеет гены индейцев столько же, сколько и средний американец. После публикации результатов теста Трамп даже насмехался над Уоррен.

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Ромни жестко раскритиковал Трампа

USA Today – 02/01. Новый сенатор от штата Юта и республиканец Митт Ромни раскритиковал характер Трампа и его политику, аргументируя сказанное тем, что президент "еще не дорос до такой должности". Этот комментарий Ромни изложил в колонке в издании Washington Post. Его критика совпала с приходом большинства демократов в Палату представителей, которые оппозиционно настроены по отношению к президенту.



Дональд Трамп и Митт Ромни на "тайной вечере" / Фото AFP

Дональд Трамп ответил обидчику в своем Твиттере. Он написал, что в отличие от Ромни, он выиграл президентские выборы. Сенатор Ромни в 2012 году баллотировался в президенты от Республиканской партии и проиграл Бараку Обаме.

Отметим, что Ромни критиковал Трампа и ранее. В своей речи в марте 2016 года Митт назвал Дональда "обманщиком" и выступал против его кандидатуры на пост президента от Республиканской партии. Но потом он примирился с Трапом и даже проявлял интерес к занятию должности в его Администрации.

Палата представителей выбрала спикера от Демпартии

The Hill – 03/01. Нэнси Пелоси во второй раз выбрали спикером Палаты представителей на 116-й сессии Конгресса. За ее кандидатуру проголосовали 220 представителей и лишь 25 демократов проголосовали против. В 2007 году она уже занимала должность спикера, и тогда Пелоси стала первой женщиной на этом посту.

Вместе с должностью спикера Пелоси получила полномочия решать, начинать ли демократам импичмент против Трампа. Новоизбранный спикер в ближайшее время столкнется с огромным давлением от либеральной части партии по вопросу запуска импичмента.



Нэнси Пелоси / Фото АР

Если будут причины для импичмента Трампа, то процесс импичмента будет запущен, – прокомментировала Пелоси.

Трамп пригрозил ввести чрезвычайное положение

Bloomberg – 04/01. Президент Трамп угрожает ввести ЧП, чтобы построить стену вдоль границы США и Мексики. Для этого ему не надо будет одобрение конгресса, который блокирует финансирование пограничной стены.

Мы можем объявить чрезвычайное положение, чтобы обезопасить нашу страну, – заявил Трамп в Белом доме. – Я до сих пор этого не сделал. Но могу. Мы введем чрезвычайное положение в стране и построим стену очень быстро.

Республиканская партия и демократы остро отреагировали на этот комментарий Трампа. Несколько законодателей и экспертов сообщили, что Трамп все равно не сможет получить финансирование на строительство стены без одобрения конгресса. Некоторые обозреватели считают, что Трамп сможет взять деньги из средств Пентагона.

Демократы Палаты представителей отметили, что они подадут в суд на Трампа, если он объявит чрезвычайное положение только ради того, чтобы построить стену на границе с Мексикой.

Напомним, более двух недель назад правительство частично приостановило свою работу. Президент закрыл правительство, поскольку нижняя палата не соглашается подписать бюджет на 2019 год, в котором 5 миллиардов долларов выделяется на строительство стены. Трамп объявил, что откроет правительство только в том случае, если демократы пойдут на уступки и проголосуют за строительство стены.

В России американец обвиняется в шпионаже

CNN – 05/01. Пол Уиллан, житель штата Мичиган и корпоративный руководитель службы безопасности, был задержан в Москве 28 декабря. Его семья отрицает обвинения, утверждая, что в Москву он приехал на каникулы. За прошедшую неделю удалось обнаружить, что Уиллан является гражданином четырех государств, включая Канаду, Великобританию, Ирландию и США.

Стало известно также, что Уиллан был уволен со службы в Военно-морских силах США за попытку украсть 10 тысяч долларов государственных средств в Ираке.

Правительство Великобритании давит на Москву, чтобы должностные лица опубликовали больше деталей по делу. Адвокат задержанного американца пообещал обратиться с просьбой об освобождении Уиллана под залог, поскольку с момента его задержания он находится в тюрьме.

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