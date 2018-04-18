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ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Трамп дізнався про намір США ввести антиросійські санкції з телевізора, – The New York Times

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Дональд Трамп дізнався про санкції, коли дивився заяву посла США по телевізору
Дональд Трамп дізнався про санкції, коли дивився заяву посла США по телевізору / Фото з відкритих джерел

Президент США Дональд Трамп по телевізору почув заяву посла США в ООН Ніккі Хейлі стосовно введення нових антриросійських санкцій. Після цього розлючений Трамп особисто розпорядився призупинити введення нових санкцій Росії.

Про це пише The New York Times.

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У вівторок, 17 квітня, Трамп дивився телебачення і почув заяву посла США в ООН Ніккі Хейлі про те, що президент планує ввести нові санкції проти Росії. Це розгнівало його, адже сам він не приймав подібного рішення,
– йдеться у виданні.

Економічний радник Білого дому Ларрі Кадлоу заявив, що США планують майбутні антиросійські санкції. Хейлі на таку заяву відповіла, що вона не плутається щодо можливості введення нових санкцій проти Росії.

Зокрема, екс-посол в ООН Джон Негропонте сказав, що координація обміну повідомленнями нашим урядом з таких серйозних питань є дуже важливо, тому найкраще, "щоб такий епізод, як цей, не повторювався". А також запевнив, що Хейлі "не має абсолютно ніякої зацікавленості у суперечці у Білому домі".

Нагадаємо, посол США в ООН Ніккі Хейлі оголосила, що Сполучені Штати планують ввести нові санкції проти Росії. Причина – підтримка РФ сирійського режиму Башара Асада.

Подібну інформацію підтвердив і посол США в Росії Джон Хантсман, про що він сповістив російське МЗС у листі.

Теги: Новини Росії Новини політики Санкції Дональд Трамп Новини США
Джерело: 24 Канал
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