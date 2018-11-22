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      Трамп дозволив військовим відкривати вогонь на ураження по мігрантах

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      Трамп пригрозив закриттям кордону із Мексикою
      Трамп пригрозив закриттям кордону із Мексикою / фото з відкритих джерел

      Дональд Трамп пригрозив закрити весь кордон із Мексикою та припинити із цією країною торгівлю, якщо ситуація із мігрантами вийде з-під контролю. Також він віддав військовим на кордоні з Мексикою наказ стріляти у мігрантів на ураження за необхідності.

      Про це інформує BBC.

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      Трамп зазначив, що США можуть закрити кордон з Мексикою на невизначений термін.

      "Ми закриємо в'їзд в країну протягом усього кордону, якщо вирішимо, що ситуація вийшла з-під контролю", – повідомив він.

      Очільник Білого дому також заявив, що віддав наказ військовим стріляти на ураження у нелегальних мігрантів на кордоні із Мексикою.

      Сподіваюся, що їм не доведеться стріляти на ураження, проте у мене немає вибору: вони мають справу із грубими людьми,
      – зауважив Трамп.

      Нагадаємо, 9 листопада Трамп підписав указ, яким забороняє надавати притулок тим мігрантам, які потрапили на територію США незаконно. Тепер мігранти, які прибувають на територію США нелегально, не будуть отримувати автоматичного права на перебування в країні.

      Теги: Дональд Трамп Новини політики Новини США Мексика біженці
      Джерело: 24 Канал
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