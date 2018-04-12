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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Трамп говорив про Сирію із військовими радниками, але остаточне рішення ще не ухвалено

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Дональд Трамп
Дональд Трамп / фото із соцмереж

Речниця Білого дому Сара Сандерс повідомила, що президент США Дональд Трамп зустрівся зі своїми військовими радниками. Вони обговорили можливі дії через хімічну атаку у Сирії. Але остаточного рішення з цього питання ще не ухвалено.

Передає ABC.

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"У Білому домі продовжують вивчати дані розвідки щодо хімічної атаки у Сирії і перебувають на зв'язку із партнерами", – каже речниця.

Додала, що Дональд Трамп сьогодні матиме телефонні розмови з прем'єр-міністром Великої Британії Терезою Мей і президентом Франції Еммануелем Макроном. Президент США обговорить з ними можливі дії західної коаліції проти режиму правителя Сирії Башара Асада.

Нагадаємо, 8 квітня щонайменше 70 людей померли через хімічну атаку у Сирії. Волонтерська рятувальна організація "Білі каски" розмістила у Twitter фото і відео із загиблими.
Президент США Дональд Трамп заявив, що за цим стоїть президент Сирії Башар Асад, а Росія та Іран є відповідальними за його підтримку. Згодом, 11 квітня глава Білого дому закликав Росію готуватись, бо за потреби "ракети будуть введені в дію".
У РФ своєю чергою напередодні пригрозили, що збиватимуть американські ракети, якщо ті будуть випущені по Сирії.

Теги: Новини політики Війна у Сирії Дональд Трамп Новини США
Джерело: 24 Канал
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