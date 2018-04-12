Трамп говорив про Сирію із військовими радниками, але остаточне рішення ще не ухвалено
Речниця Білого дому Сара Сандерс повідомила, що президент США Дональд Трамп зустрівся зі своїми військовими радниками. Вони обговорили можливі дії через хімічну атаку у Сирії. Але остаточного рішення з цього питання ще не ухвалено.
Передає ABC.
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"У Білому домі продовжують вивчати дані розвідки щодо хімічної атаки у Сирії і перебувають на зв'язку із партнерами", – каже речниця.
Додала, що Дональд Трамп сьогодні матиме телефонні розмови з прем'єр-міністром Великої Британії Терезою Мей і президентом Франції Еммануелем Макроном. Президент США обговорить з ними можливі дії західної коаліції проти режиму правителя Сирії Башара Асада.
Нагадаємо, 8 квітня щонайменше 70 людей померли через хімічну атаку у Сирії. Волонтерська рятувальна організація "Білі каски" розмістила у Twitter фото і відео із загиблими.
Президент США Дональд Трамп заявив, що за цим стоїть президент Сирії Башар Асад, а Росія та Іран є відповідальними за його підтримку. Згодом, 11 квітня глава Білого дому закликав Росію готуватись, бо за потреби "ракети будуть введені в дію".
У РФ своєю чергою напередодні пригрозили, що збиватимуть американські ракети, якщо ті будуть випущені по Сирії.