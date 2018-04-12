Трамп говорив про Сирію із військовими радниками, але остаточне рішення ще не ухвалено

Речниця Білого дому Сара Сандерс повідомила, що президент США Дональд Трамп зустрівся зі своїми військовими радниками. Вони обговорили можливі дії через хімічну атаку у Сирії. Але остаточного рішення з цього питання ще не ухвалено.