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      Трамп хоче позбавити допомоги потерпіле від ураганів Пуерто-Ріко, – BBC

      200 Читать новость на русском
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / 24 Канал

      Білий дім повідомив членів Конгресу про те, що президент США Дональд Трамп не бажає виділяти острівній державі Пуерто-Ріко, яка постраждала від руйнівних ураганів, додаткову фінансову допомогу крім тієї, що вже була надана.

      Про це повідомило видання BBC.

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      Зазначається, що адміністрація Трампа вважає за потрібне виключити Пуерто-Ріко з законопроекту, що передбачає виділення фінансування на ліквідацію наслідків ураганів низки штатів і територій США, включно з Флоридою, Техасом та Луїзіаною, які в останні місяці стали жертвами стихії.

      Влада наголошує, що Пуерто-Ріко до сих пір не витратило надані кошти, виділені раніше як допомога на відновлення після руйнівних ураганів "Марія" та "Ірма", що розгулялися у 2017 році. У зв'язку з цим в Білому домі наполягають, що у додатковій допомозі нема потреби. Крім того, Трамп вважає, що влада Пуерто-Ріко в будь-якому випадку нібито не зможе розпорядитися нею належним чином.

      Трамп раніше вже критикував владу Пуерто-Ріко за те, що ті, на його думку, невміло розпоряджаються грошима, виділеними острівній державі з федерального бюджету США.

      Шторм "Марія" утворився в Атлантичному океані 18 вересня. Йому одразу присвоїли категорію урагану, швидкість вітру складала 130 км/год.

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      19 вересня "Марії" присвоїли 5 категорію, швидкість вітру зросла до 260 км/год. Увечері в понеділок ураган досягнув островів Домініка та Мартиніка і завдав там серйозних руйнувань. Далі "Марія" рухається в сторону Пуерто-Ріко.

      У Пуерто-Ріко після стихійного лиха виникла гостра нестача продовольства, питної води і пального. Внаслідок урагану постраждали до 2975 чоловік. Ураган "Ірма", що обрушився на острів за два тижні до "Марії", привів до загибелі лише кількох людей, проте викликав серйозні руйнування.

      Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп
      Джерело: 24 Канал
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