Трамп хоче припинити фінансову допомогу трьом країнам і знову погрожує закрити кордон з Мексикою
Президент США Дональд Трамп заявив про намір припинити фінансову допомогу для Гондураса, Гватемали та Сальвадора. Він також пригрозив повністю закрити кордон США з Мексикою.
Про це Дональд Трамп написав у своєму Twitter.
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Американський лідер заявив, що ці країни "нічого не роблять для США".
Досить сказати про те, що в Гондурасі формується новий караван мігрантів, і вони нічого з цим не роблять,
– написав Трамп.
Він підкреслив, що перераховані країни втратять американське фінансування.
Раніше Трамп заявив, що розглядає можливість повного закриття американо-мексиканського кордону у разі, якщо демократи не погодяться виділити кошти на будівництво стіни на південному кордоні.
Ми будемо змушені повністю закрити південний кордон, якщо демократи-обструкціоністи не виділять нам кошти на завершення зведення стіни, а також не дозволять змінити безглузді імміграційні закони, якими обтяжена наша країна,
– зауважив Трамп.