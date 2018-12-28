Трамп хоче припинити фінансову допомогу трьом країнам і знову погрожує закрити кордон з Мексикою

Президент США Дональд Трамп заявив про намір припинити фінансову допомогу для Гондураса, Гватемали та Сальвадора. Він також пригрозив повністю закрити кордон США з Мексикою.

Про це Дональд Трамп написав у своєму Twitter.

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Американський лідер заявив, що ці країни "нічого не роблять для США".

Досить сказати про те, що в Гондурасі формується новий караван мігрантів, і вони нічого з цим не роблять,

– написав Трамп.

Він підкреслив, що перераховані країни втратять американське фінансування.

.....Honduras, Guatemala and El Salvador are doing nothing for the United States but taking our money. Word is that a new Caravan is forming in Honduras and they are doing nothing about it. We will be cutting off all aid to these 3 countries - taking advantage of U.S. for years! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 грудня 2018 р.

Раніше Трамп заявив, що розглядає можливість повного закриття американо-мексиканського кордону у разі, якщо демократи не погодяться виділити кошти на будівництво стіни на південному кордоні.

Ми будемо змушені повністю закрити південний кордон, якщо демократи-обструкціоністи не виділять нам кошти на завершення зведення стіни, а також не дозволять змінити безглузді імміграційні закони, якими обтяжена наша країна,

– зауважив Трамп.