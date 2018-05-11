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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Трамп хоче укласти "хорошу угоду" з Іраном, яка піде йому на користь

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Дональд Трамп
Дональд Трамп / Getty Images

Американський президент Дональд Трамп має на меті укласти нову угоду з Іраном щодо ядерної зброї.

Паралельно з введенням Штатами жорстких санкцій проти Тегерану, на думку Трампа, нова домовленість буде кращою, насамперед, для самого ж Ірану, передає CNN.

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"Я сподіваюся, що зможу укласти з ними угоду. Хорошу і справедливу угоду", — сказав він.

Проте додав, що США не можуть дозволити Ірану мати ядерну зброю.

В уряді Ірану же заявили, що Сполучені Штати не можуть зазіхати на право самооборони країни, пише агентство IRNA.

Сполучені Штати та їхні союзники не можуть накладати обмеження на законні засоби оборони Ірану, які було розроблено для доставки конвенційного озброєння з урахуванням гіркого досвіду минулої війни,
– наголосили в Тегерані. 

В уряді підкреслили, що присутність сил Ірану в Сирії та Іраку є законною та виправданою, "оскільки допомогла в боротьбі з екстремізмом".

Нагадаємо, 8 травня Трамп заявив, що США виходять із ядерної угоди з Іраном та пообіцяв запровадити найвищий рівень санкцій проти Ірану.

Ядерна угода з Іраном є одним із ключових досягнень Адміністрації Барака Обами у міжнародній політиці. Спільний всеосяжний план дій було підписано у липні 2015-го року. Підписання відбулося у Відні між Іраном і групою у складі США, Великої Британії, Росії, Франції, Китаю та Німеччини. Угода надала міжнародній спільноті в обмін на зняття санкцій з Ірану, можливість проводити моніторинг ядерних об'єктів. Іран зберіг свою мирну ядерну програму, частина збагаченого урану з країни мало бути вивезено.

Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп Іран Ядерна безпека
Джерело: 24 Канал
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