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      Трамп хоче ввести ID-картку виборця США

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп поскаржився на високий рівень фальсифікацій під час голосування на виборах та запропонував ввести спеціальне посвідчення виборця США.

      Шахрайство з виборцями поширене по всій країні, написав президент США у своєму Twitter.

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      "У Техасі проголосували 58 тисяч людей, які не є громадянами, а 95 тисяч таких були зареєстровані для голосування. Ці цифри – лише вершина айсберга. По всій країні, особливо в Каліфорнії, широко поширені виборчі фальсифікації. Це потрібно зупинити. Необхідне ID виборця!", – написав Трамп.

      У коментарях до допису люди скаржаться, що це залякування та пропагування страху. Мовляв, Трамп хоче придушити голосування, так як "це єдиний спосіб, яким республіканці можуть перемогти у ці дні".

       

      Теги: Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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