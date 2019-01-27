Трамп хоче ввести ID-картку виборця США

Президент США Дональд Трамп поскаржився на високий рівень фальсифікацій під час голосування на виборах та запропонував ввести спеціальне посвідчення виборця США.

Шахрайство з виборцями поширене по всій країні, написав президент США у своєму Twitter.

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"У Техасі проголосували 58 тисяч людей, які не є громадянами, а 95 тисяч таких були зареєстровані для голосування. Ці цифри – лише вершина айсберга. По всій країні, особливо в Каліфорнії, широко поширені виборчі фальсифікації. Це потрібно зупинити. Необхідне ID виборця!", – написав Трамп.

58,000 non-citizens voted in Texas, with 95,000 non-citizens registered to vote. These numbers are just the tip of the iceberg. All over the country, especially in California, voter fraud is rampant. Must be stopped. Strong voter ID! @foxandfriends — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 січня 2019 р.

У коментарях до допису люди скаржаться, що це залякування та пропагування страху. Мовляв, Трамп хоче придушити голосування, так як "це єдиний спосіб, яким республіканці можуть перемогти у ці дні".