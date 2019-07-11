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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Трамп хоче зумисне знецінити долар: причини

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      Дональд Трамп дав доручення підготувати девальвацію долара
      Дональд Трамп дав доручення підготувати девальвацію долара / narod-novosti.com

      Президент США Дональд Трамп стурбований тим, що зміцнення американського долара буцімто є загрозою для його економічного порядку денного. Відтак американський лідер попросив помічників пошукати шляхи ослаблення валюти.

      Трамп обговорбював долар під час співбесід з кандидатами на посади до Федеральної резервної системи Джуді Шелтон і Крістофером Уоллером, повідомляє Bllomberg з посиланням на власні джерела.

      До слова: Трамп і Макрон обговорили ситуацію з Іраном

      Американський лідер поскаржився, що сильна валюта може послабити економічний бум, який, на його думку, повинен забезпечити йому другий президентський термін.

      Зі свого боку головний економічний радник Трампа Ларрі Кадлоу і міністр фінансів США Стівен Мнучін виступають проти будь-яких дій щодо ослаблення долара.

      Втім, крім регулярного лаяння центрального банку та його голови Джерома Пауелла, Трамп досі не вживав заходів для зменшення купівельної спроможності долара.

      Що відомо про американський долар?Американський долар – офіційна валюта Сполучених Штатів Америки. Долар США є основною резервною та найпоширенішою валютою у світі. На нього припадає до двох третин світових національних валютних запасів, а до 60 % фінансових операцій у світі обчислюються в американських доларах.

      Втім, попри свою вагому значущість американський долар не входить навіть до п'ятірки найдорожчих валют світу.

      blog_ava
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      Теги: Долар Новини США Курси валют Дональд Трамп
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