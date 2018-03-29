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Трамп хотів побудувати з відомим російським композитором готель у Латвії, – The Guardian

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Компанія Трампа вела переговори щодо будівництва концертного майданчика для конкурсу
Компанія Трампа вела переговори щодо будівництва концертного майданчика для конкурсу "Нова хвиля" / Pinterest

У 2010 році компанія глави Білого дому Дональда Трампа The Trump Organization разом із декількома бізнесменами, серед яких був відомий російський композитор Ігор Крутой, хотіла побудувати готельно-розважальний комплекс у Ризі, столиці Латвії. Однак реалізувати проект не вдалося.

Вони хотіли побудувати "балтійський Лас-Вегас", стверджує журналіст The Guardian Джон Свейн.

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Переговори щодо зведення готелю почалися у вересні 2010 року: Девід Оровіц, старший віце-президент з придбання та розвитку компанії Трампа прилетів у Латвію. Тоді місцем для будівництва обрали острів Закюсала на річці Даугава в Ризі, йдеться у статті.

У червні 2011 року Крутой і два його партнери зустрілися зі старшою дочкою Трампа Іванкою та самим президентом США у його колишньому вашингтонському офісі в Trump Tower.

За інформацією видання, обговорювалося зведення постійного майданчика для музичного конкурсу "Нова хвиля".

Ідея була в тому, що під час фестивалю ми могли б використовувати готель для співаків і музикантів, а концертний зал – для виступів,
– прокоментував композитор в інтерв'ю британській газеті.

В липні того ж року Крутой разом із Айнарсом Шлесерсом, латвійським бізнесменом, дав у Ризі прес-конференцію про переговори із Трампом, продовжує журналіст.

Однак згодом Крутого викликали на допит в латвійське Бюро із запобігання корупції та боротьби з нею (KNAB) щодо розслідування проти Шлесерса та кількох інших олігархів. Латвійського бізнесмена підозрювали у використанні державної посади для впливу на рішення про забудову, вигідні компаніям, якими він таємно володів.

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Після цього переговори з членами сім'ї Трампа про будівництво комплексу в Ризі не проводилися. У лютому 2014 року Латвія офіційно попросила у США допомогти з розслідуванням. Як зазначає Свейн із посиланням на два інформовані джерела, влада Латвії хотіла опитати самого Трампа.

Як мінімум, один керівник Trump Organization поговорив зі співробітниками ФБР, компанія надала письмові відповіді на додаткові питання. За словами джерел, США офіційно відповіли на запит лише у вересні 2015 року. На той час латвійські слідчі наблизилися до завершення своєї справи і, схоже, не простежували питання про зв'язок із Трампом далі,
пояснює журналіст.

Газета зауважує, що Ігор Крутой писав музику для російського співака Еміна Агаларова, батько якого у 2013 році організовував у Москві конкурс краси "Міс Всесвіт", який належить Трампу", а також був довіреною особою виборчої кампанії Путіна цього року.


Ігор Крутой, Дональд Трамп та Олександр Сєров під час конкурсу краси в Москві у 2013 році

Теги: Новини політики Новини США Новини Росії Дональд Трамп Музика Латвія
Джерело: 24 Канал
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